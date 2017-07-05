Cezayir'in Bağımsızlığının 55. Yıl Dönümü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Cezayir halkının, Fransa'nın ülkesindeki "sömürge suçlarını" itiraf etmesi konusunda hala ısrarcı olduğunu bildirdi.



Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Buteflika, Cezayir'in, 132 yıl süren sömürge döneminin ardından 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını kazanmasının 55. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Buteflika mesajında, "Cezayir halkı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge suçlarını itiraf etmesi konusunda hala ısrarcı." ifadesini kullandı.



Geçmişi hatırlatmanın herhangi bir kin ve nefret çağrısı olmadığını vurgulayan Buteflika, aksine vatan uğruna canını feda eden milyon şehide, hapsedilen ve memleketinden zorla göç ettirilen yüz binlerce Cezayirliye vefa niteliğinde olduğunu kaydetti.



Cezayir, 8 yıl süren savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.



Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir'den resmen özür dilemedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve gelmeden önce seçim sürecinde şubat ayında Cezayir ziyareti sırasında bir söyleşiye katıldığı yerel Echorouk News televizyon kanalında, sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak niteleyerek demokratların dikkatini, Fransız ılımlı ve aşırı sağının da şimşeklerini üzerine çekmişti.