Cezayir'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Demirtaş'a ziyaret
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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Demirtaş'a ziyaret

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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Demirtaş'a ziyaret

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş, tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Murad Adcabi, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Valilik şeref defterini imzalamasıyla başlayan ziyaret; Valilik makamında gerçekleştirilen ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, turizm ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesiyle sürdü. Büyükelçi Adcabi'yi farklı etnik grupların tarih boyunca bir arada yaşadığı huzur ve hoşgörü kenti Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, son yıllarda Türkiye ile Cezayir arasında giderek gelişen ilişkilerin; ekonomik iş birliğini geliştirdiğini ve karışlıklı yatırımların arttığını vurguladı.

Mardin'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinden bahseden Vali Demirtaş, ziyareti için Büyükelçi Adcabi'ye teşekkür etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Büyükelçi Adcabi ise, ticari, sosyal, kültürel ilişkiler artırılması amacıyla önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türk iş insanlarının Cezayir'e önemli yatırımlar yaptığını aktaran Büyükelçi Adcabi, kentin kültür mozaiğine ve tarihi görüntüsüne hayran kaldığını söyleyerek misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Adcabi'ye İş İnsanları Kenan Kösen ve Hasan Keleşoğlu eşlik etti. Ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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