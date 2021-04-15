Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti

Mardin'de bir takım ziyaretlerde bulunan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Sinanoğlu, Dekinsan, Oran Global, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin'de hayata geçirilen şehrin en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi Mardian Mall'ı ziyaret ederek Alışveriş Merkezi...

Mardin'de bir takım ziyaretlerde bulunan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Sinanoğlu, Dekinsan, Oran Global, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin'de hayata geçirilen şehrin en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi Mardian Mall'ı ziyaret ederek Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Mardin ve çevre illerde yaşayan, bireylerin ve ailelerin gereksinimlerini bir defada alışveriş yaparak karşıladığını belirten Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Mardian Mall tüketicilerin alışveriş gereksinimleri yanında, hem sosyal hem de kültürel gereksinimlerini de karşılamaya yönelik hizmetler veriyor. Alışveriş merkezinin faaliyete başladığı 19 Eylül'den bu Mardin'e kazandırdığı marka değerin yanında 72 mağazası ve yaklaşık bin 500 kişiye istihdam kapısı aralayan Mardian Mall'a 150 milyon Euroluk yatırımla Mardin'in en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi olma özelliği taşıyor" dedi. - MARDİN

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Bülent Ersoy Damla Sönmez Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:44:24. #1.15#

title