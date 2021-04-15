Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimini ziyaret etti

Mardin'de bir takım ziyaretlerde bulunan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Sinanoğlu, Dekinsan, Oran Global, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin'de hayata geçirilen şehrin en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi Mardian Mall'ı ziyaret ederek Alışveriş Merkezi...

Mardin'de bir takım ziyaretlerde bulunan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi Sinanoğlu, Dekinsan, Oran Global, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığıyla Mardin'de hayata geçirilen şehrin en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi Mardian Mall'ı ziyaret ederek Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Mardin ve çevre illerde yaşayan, bireylerin ve ailelerin gereksinimlerini bir defada alışveriş yaparak karşıladığını belirten Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Mardian Mall tüketicilerin alışveriş gereksinimleri yanında, hem sosyal hem de kültürel gereksinimlerini de karşılamaya yönelik hizmetler veriyor. Alışveriş merkezinin faaliyete başladığı 19 Eylül'den bu Mardin'e kazandırdığı marka değerin yanında 72 mağazası ve yaklaşık bin 500 kişiye istihdam kapısı aralayan Mardian Mall'a 150 milyon Euroluk yatırımla Mardin'in en büyük alışveriş ve karma yaşam alanı projesi olma özelliği taşıyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı