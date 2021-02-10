Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi, AA'yı ziyaret etti
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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi, AA'yı ziyaret etti

10.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:48
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Adcabi, AA'yı ziyaret etti

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Adcabi ve beraberindekiler, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile bir araya geldi.

Büyükelçi Adcabi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen dönemde AA ile ileri düzeyde iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Adcabi, 2007-2008'de Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğunda başkonsolos yardımcısı olarak görev yaptığını ve Türkiye'de yaklaşık 10 yıl sonra büyükelçi olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu güzel ve önemli ülkede büyükelçi olarak göreve başladım. Geçmişten bugüne iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkileri daha da ileriye taşımak asıl görevim." dedi.

Genel Müdür Kazancı da AA'nın 13 dilde yayın yapan uluslararası bir haber ajansı olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gelişmesine AA olarak katkı vermekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kazancı, AA'nın küresel haber çalışmaları hakkında Adcabi'yi bilgilendirdi.

Kazancı, ziyareti dolayısıyla Adcabi'ye çini vazo takdim etti.

Heyet, daha sonra AA'nın haber birimlerini gezerek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Adcabi, Türkiye'de 2019'da büyükelçi olarak göreve başlamadan önce 2018-2019 yıllarında Cezayir Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi İşler Direktörü ve son olarak Aralık 2018-Eylül 2019'da İnsan Ticaretini Önleme ve Mücadele Ulusal Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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