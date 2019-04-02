Cezayir'in 82 Yaşındaki Lideri Buteflika 'İstifa Etti'

Cezayir'de protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika, görevinden istifa etti.

İstifa haberi, devletin resmi haber ajansı tarafından duyuruldu.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de 82 yaşındaki Buteflika karşıtı gösteriler geçen ay başlamıştı.

Buteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Bir hafta kadar önce ülkenin Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, "krizden çıkılabilmesi için" Buteflika'nın görevden alınmasını istemişti.

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