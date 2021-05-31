Cezayir ile Libya sınır güvenliği ve yasa dışı göçü görüştü
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Cezayir ile Libya sınır güvenliği ve yasa dışı göçü görüştü

Cezayir ile Libya sınır güvenliği ve yasa dışı göçü görüştü
Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel

Cezayir ve Libya, düzensiz göç ve ortak sınır güvenliğine ilişkin iş birliği konularını birlikte çalışma üzerine anlaştı.

Cezayir ve Libya, düzensiz göç ve ortak sınır güvenliğine ilişkin iş birliği konularını birlikte çalışma üzerine anlaştı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir araya geldi.

Bakanlık'taki görüşmede Menkuş, yasa dışı göç ve sınır güvenliği konularının yanı sıra gelecek dönemde önem arz edecek sağlık, güvenlik ve ticaret gibi birçok konunun ele alınmasında iki tarafın anlaştığını belirtti.

"Cezayir iki ülke arasındaki hayati öneme sahip Gadamis-Debdab Sınır Kapısı'nın açılmasına onay verdi." diyen Libyalı Bakan Menkuş, Cezayir yönetiminin iş birliği imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla yakında yeni bir sınır kapısının daha açılması sözü verdiğini aktardı.

Menkuş, Cezayir'in Libya'da ulusal uzlaşı için sınırsız dayanışma göstermesi, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin konularda oynadığı rolün değerli olduğunu vurguladı. Libyalı Bakan ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ise Libya halkıyla yaşadığı sıkıntıları atlatması için dayanışma halinde olduklarını söyledi. Bukadum, seçimlere hazırlık olarak kurumların birleştirilmesi, ulusal uzlaşı, güvenlik ve siyasi istikrarın yeniden sağlanması için Libya makamlarının yanında yer aldıklarını kaydetti.

Bukadum, Menkuş ile görüşmesinde iki halkın isteklerini gerçekleştirmek hedefiyle seçkin ikili ilişkilere yönelik konuların ele alındığını dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, cumartesi günü, aralarında Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş'un da bulunduğu üst düzey bir heyetle Cezayir'e gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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