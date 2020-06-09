Cezayir ile Fas arasında krize neden olan Faslı Konsolos ülkeyi terk etti
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Cezayir ile Fas arasında krize neden olan Faslı Konsolos ülkeyi terk etti

Cezayir, "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki sözleri nedeniyle Fas ile arasında krize neden olan Faslı Konsolos Ahradan Butahir'in ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Cezayir ile Fas arasında krize neden olan Faslı Konsolos ülkeyi terk etti
09.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:18

Cezayir, "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki sözleri nedeniyle Fas ile arasında krize neden olan Faslı Konsolos Ahradan Butahir'in ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said, düzenlediği basın toplantısında, "Davranışlarıyla haddini aşan Faslı Konsolos, Cezayir'in talebi üzerine topraklarımızı terk etmiştir." ifadesini kullandı.

Faslı Konsolos'un davranışlarının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Said, "Butahir'in Fas istihbaratı için çalışan bir görevli olduğunu" ileri sürdü.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin "durma noktasına" geldiğine dikkati çeken Said, "Kardeş Cezayir ve Fas halkları arasındaki diplomatik ilişkileri korumak için çabalıyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in geçen ay konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Faslı Konsolos'un bu sözleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Butahir yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savunurken, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'ten Konsolos'un sözlerine ilişkin izahat isteyerek Fas'ın gerekli adımları atmasını talep etmişti.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

İki ülke arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerde, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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