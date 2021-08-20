Cezayir'i kum fırtınası vurdu
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Cezayir'i kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü. Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Cezayir'i kum fırtınası vurdu
Cezayir'i kum fırtınası vurdu
Cezayir'i kum fırtınası vurdu
Cezayir'i kum fırtınası vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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