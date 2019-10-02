Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın

02.10.2019 01:02

Cezayir'in başkentindeki Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın çıktığı bildirildi.

Air Algerie Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Houari Boumediene Havalimanı kayıp eşyalar bölümünde yangın çıktı.

Havalimanı'ndaki sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı, bazı seferlerin aksadığı belirtildi.

Cezayir Haber Ajansının (APS) haberine göre ise kayıp eşyalar bölümünde bir klimadan kaynaklanan elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Air Algerie'den bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yangın nedeniyle güney vilayetlerine düzenlenecek bazı iç hat seferleri dış hatlara yönlendirildi.

Bir süre önce Cezayir'deki Havalimanları İdaresi Genel Müdürü Tahir Allaş, yolsuzluk davalarındaki inceleme nedeniyle görevden alınmış ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA