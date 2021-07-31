Cezayir, Hedasi Barajı krizinin taraflarına liderler düzeyinde doğrudan ortak toplantı çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir, Hedasi Barajı krizinin taraflarına liderler düzeyinde doğrudan ortak toplantı çağrısı yaptı

Cezayir, Hedasi Barajı krizinin taraflarına liderler düzeyinde doğrudan ortak toplantı çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Cezayir, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı dosyası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için üç ülkenin liderleri arasında doğrudan toplantı düzenlenmesini kapsayan bir girişimde bulundu.

Cezayir, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı dosyası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için üç ülkenin liderleri arasında doğrudan toplantı düzenlenmesini kapsayan bir girişimde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Cezayir Dışişleri ve Yurtdışı Ulusal Toplum Bakanı Ramtan Lamamra, Etiyopya'dan sonra geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, sırasıyla Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkileri ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı krizini görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sudan hükümetinin, üç ülke arasında Hedasi Barajı konusundaki farklılıkları çözüme kavuşturmak için doğrudan bir toplantı çağrısında bulunan Cezayir girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cezayir girişiminin 2015 yılında Hartum'da ilgili ülkeler arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'nin 10. maddesine uygun olduğunu söyleyen bakan Mehdi, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ayrıntılı olarak ele alındığını ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Mehdi, toplantıda Libya'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için iş birliği konuların da ele alındığını sözlerine ekledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ise iki kardeş ülke arasında yıllardır süren ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ve mevcut zorluklara odaklanan görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Lamamra, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda mutabık kalındığını ifade etti.

Diğer taraftan Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın Başbakan Hamduk ile görüşmesinde, tarım alanında entegrasyon ve tecrübe paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel sorunların çözümleri ele alındı.

Lamamra, Sudan Başbakanı Hamduk'u iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği konularını tartışmak için Cezayir'e davet etti.

Lamamra, Hartum'dan sonra Kahire'ye hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Aleyna Tilki Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezayir, Hedasi Barajı krizinin taraflarına liderler düzeyinde doğrudan ortak toplantı çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:51:34. #1.16#

title