Cezayir hava sahasını Fas uçaklarına kapattı

Cezayir, hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında toplanan Yüksek Güvenlik Konseyinin ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Konsey, Fas'ın sivil ve askeri uçaklarına ve bu ülkenin tescil numarasını taşıyan uçaklara hava sahasının derhal kapatılması kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın "Fas tarafından devam eden provokasyon ve düşmanca eylemler" nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, kararın bugünden itibaren uygulanacağı aktarıldı.

Fas'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.