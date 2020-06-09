Cezayir, Hafter ve müttefiklerinin Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı Cezayir, Libya'da son dönemde üst üste yenilgiler yaşayan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiklerinin açıkladığı Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Cezayir, Libya'da son dönemde üst üste yenilgiler yaşayan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiklerinin açıkladığı Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, Kahire Bildirgesi ile ilgili olarak ülkesinin, Libya'daki her türlü ateşkes girişimini hangi taraftan gelirse gelsin memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Libya krizinde Cezayir'in tarafsız olduğunu ve tutum belirlemek için sahadaki gelişmelere bakmadığını aktaran Said, "Biz Libya'daki tüm taraflara aynı mesafede duruyoruz. Taraflar arasında bir ara bulucu rolü üstlenmek istiyoruz." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Terhune ve Beni Velid kentlerini de Hafter milislerinden arındıran Libya ordusu, geçen cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Hafter ve destekçileri diyalog telaşında

Libya'daki kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla yürütülen birçok uluslararası girişimi şimdiye kadar karşılıksız bırakan Hafter ise yenilgileri artınca barışçıl girişimlere başvurmaya başladı.

Hafter ve müttefikleri bu kapsamda 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliğinden girişime destek açıklamaları gelmişti.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Hafter milislerinin işgalindeki sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerini kurtardıktan sonra müzakere masasına oturacaklarını, ancak bu iki noktada Rusya'nın askeri üs kurmasının engellenmesi gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA