Cezayir Gümrüklerinde 2020 Yılında 385 Bin Adet Sahte Eşya Yakalandı
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Cezayir Gümrüklerinde 2020 Yılında 385 Bin Adet Sahte Eşya Yakalandı

Cezayir Gümrüklerinde 2020 Yılında 385 Bin Adet Sahte Eşya Yakalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cezayir Gümrük İdaresi tarafından basınla paylaşılan bilgilere göre;2020 yılında Cezayir gümrüklerinde 385. 714 adet sahte eşya yakalanmıştır.

Cezayir Gümrük İdaresi tarafından basınla paylaşılan bilgilere göre;

2020 yılında Cezayir gümrüklerinde 385. 714 adet sahte eşya yakalanmıştır. Yakalanan eşyanın yüzde 81'i kozmetik, yüzde 14'ü spor eşyaları, yüzde 2'şer oranında da tekstil ve telefon aksesuarlarından oluşmaktadır.

Yakalanan sahte eşyanın yüzde 98, 43'ünün ihraç ülkesi Çin'dir.

Cezayir gümrüklerinde 2007 yılından bu yana yakalanan sahte eşyanın toplamı ise 12. 524. 640 adettir.

Kaynak: Habermetre

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