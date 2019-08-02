Cezayir gösterilerinde ilk kez "sivil itaatsizlik" sloganları

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Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler

Cezayir bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ilk defa sivil itaatsizlik sloganları atıldı.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 24'üncü haftasında da başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı ile kentteki büyük caddelerde devam etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gösteri düzenleyen binlerce kişi, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevlerinden ayrılmalarını istedi.

Bu haftaki gösterilerde ilk defa, "sivil itaatsizlik gelmek üzere" şeklinde sloganlar atılırken ulusal diyalog sürecini ve seçimlerin halihazırdaki şartlar altında yapılmasını reddeden pankartlar taşındı.

Kaynak: AA