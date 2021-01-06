Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Moritanyalı mevkidaşı ile askeri konuları görüştü
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Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Moritanyalı mevkidaşı ile askeri konuları görüştü

06.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:04
Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Moritanyalı mevkidaşı ile askeri konuları görüştü

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, resmi ziyaret için Cezayir'e gelen Moritanya Genelkurmay Başkanı Muhammed Mugit ile görüştü.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, resmi ziyaret için Cezayir'e gelen Moritanya Genelkurmay Başkanı Muhammed Mugit ile görüştü.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında başkent Cezayir'de heyetler arası toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin seviyesinin değerlendirildiği ve heyetlerin bölgedeki son gelişmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Ziyaretin iki kardeş ülke için özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan General Şangariha, ilişkilerin geliştirilmesinin bölgedeki barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Şangariha, "Bölgedeki istikrarsızlığa karşı iki ordunun beraber hareket etmesi bir zarurettir. Özellikle Ortak Askeri Harekat Komisyonu'nun (CEMOC) istihbarat paylaşımı ve ortak operasyon gibi alanlarda oynayacağı etkin rol bölgeye sınırı olan ülkelerin güvenliği açsından önem taşıyor." dedi.

CEMOC, Nisan 2010'da Cezayir, Mali, Moritanya ve Nijerya tarafından kurulan bir askeri komisyon. Üye ülkelerin bölgedeki güven ve istikrarının korunmasını amaçlayan komisyon, askeri iş birliği ve karşılıklı istihbarat paylaşımı gibi birçok alanlarda ortak çalışmayı hedefliyor. Merkezi Cezayir'de bulunan CEMOC Komisyonu, üye ülkelerin katılımıyla 6 ayda bir toplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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