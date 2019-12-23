Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yaptmıştı
23.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:50
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com