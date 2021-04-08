Cezayir, Fransa'dan ülkesinde gerçekleştirdiği nükleer deneme sahalarının haritasını istedi
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Cezayir, Fransa'dan ülkesinde gerçekleştirdiği nükleer deneme sahalarının haritasını istedi

Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir, Fransa'dan ülkesinde gerçekleştirdiği nükleer deneme sahalarının haritasını istedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, bölgelerin radyasyondan temizlenmesi için Fransa'ya 1960'larda ülkesinin çölünde yürütülen nükleer deneme sahalarının haritalarını teslim etmeye çağrısı yaptı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, bölgelerin radyasyondan temizlenmesi için Fransa'ya 1960'larda ülkesinin çölünde yürütülen nükleer deneme sahalarının haritalarını teslim etmeye çağrısı yaptı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şangariha, ülkesini ziyaret Fransız mevkidaşı General François Lecointre ile bir araya geldi.

Görüşmede, Şangariha "Mayıs 2021'de yapılması planlanan Cezayir-Fransız Karma Alayı'nın (denemeler konusunda) 17'nci oturumunda desteğinizi bekliyorum." dedi.

Şangariha, 17'nci oturumun nükleer denemelerin yapıldığı Reggane ve İn Ecker bölgelerinin nihai rehabilitasyonunu ve bugüne kadar keşfedilmemiş radyoaktif veya kimyasal maddelerin gömüleceği alanların belirlenmesi için topografik haritalarla destek verilmesini amaçladığını söyledi.

İki ülke arasında sömürge dosyası

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1962'den sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Cezayir, 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, binlercesi kayboldu, milyonlarca insan ise yerinden edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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