Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapacağını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapacağını belirtti.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, toplantıda, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." dedi.

Bu adımın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşünü aldıktan sonra atıldığını belirten Tebbun, planlanan toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Tebbun ayrıca Cezayir'in Filistin için 100 milyon dolarlık destekte bulunmaya karar verdiğini, Cezayir üniversitelerindeki Filistinli öğrenciler için de 300 eğitim bursu tahsis ettiklerini aktardı.

Ziyarete ilişkin Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de ise Abbas'ın Tebbun'a "Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler, işgal güçlerinin barış ve iki devletli çözüm şansını baltalayan uygulamaları" hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin meselesinin benzeri görülmemiş zorluklardan geçtiğini kaydeden Abbas, Cezayir'in uluslararası alanda Filistin meselesine ve halkına yönelik destekleyici tutumundan övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mart 2022'de Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Arap Birliği zirvesine ilişkin hazırlıkları görüşmek üzere 3 günlük resmi ziyaret kapsamında pazar akşamı Cezayir'e ulaşmıştı.

Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

Cezayir Filistinli gruplar için kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

 İsrail hapishanesinden kaçan Filistinli tutuklular mahkemede darbedildi

İsrail hapishanesinden kaçan Filistinli tutuklular mahkemede darbedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title