Cezayir: Filistin zaferi için Arap ve İslam dünyasının dayanışma ruhunun diri tutulması gerekiyor
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Cezayir: Filistin zaferi için Arap ve İslam dünyasının dayanışma ruhunun diri tutulması gerekiyor

Cezayir: Filistin zaferi için Arap ve İslam dünyasının dayanışma ruhunun diri tutulması gerekiyor
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Bukadum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ebu Gayt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Cezayirli Bakan, Ebu Gayt'a, Filistin'de zafer için Arap ve İslam dünyasının dayanışma ruhunun diri tutulmasının gerekliliğini ilettiğini aktardı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını ele almak üzere yarın Dışişleri Bakanları seviyesinde olağanüstü toplanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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