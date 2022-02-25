Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

AA, Ali Semerci - Güncel
 - Güncelleme:
Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu, Filistin Sendikaları Konfederasyonu ile Filistin davasına hizmet etmek için iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu, Filistin Sendikaları Konfederasyonu ile Filistin davasına hizmet etmek için iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonundan anlaşmaya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, imza töreninde Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu Genel Sekreteri Salim Lebatişe ve Filistin Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Şahir Saad'ın hazır bulunduğu belirtildi.

Anlaşmanın; iki federasyonun ortak çabasıyla, iki ülke arasındaki halk, sendika ve işçi dayanışmasını, Filistin davasına hizmet edecek ve güçlendirecek şekilde derinleştirme çabaları çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.

AA / Ali Semerci - Güncel

Filistin, Cezayir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title