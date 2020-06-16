Cezayir Fetva Kurumundan "Camilerin açılması için şartlar elverişli değil" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayir Fetva Kurumundan "Camilerin açılması için şartlar elverişli değil" açıklaması

Cezayir Resmi Fetva Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan camilerin yeniden açılması için henüz şartların uygun olmadığını bildirdi.

Cezayir Fetva Kurumundan
16.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:05

Cezayir Resmi Fetva Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan camilerin yeniden açılması için henüz şartların uygun olmadığını bildirdi.

Din İşleri Bakanlığına bağlı Cezayir Resmi Fetva Kurumu, hükümetin, salgından korunmak için mart ayında uygulamaya koyduğu birtakım kısıtlamaları gevşetme kararı almasının ardından camilerin de yeniden ibadete açılması yönündeki taleplerin gündeme gelmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, uzmanların, camilerin yeniden açılması için şartların elverişli olmadığı yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Bu görüşlere binaen camilerin henüz açılmayacağı belirtilen açıklamada, "Cezayir'in içinde bulunduğu durumu iyi bilen sağlık uzmanları, camiler gibi kapalı alanlarda kalabalık oluşturacak mekanların açılmasını onaylamıyor. Camilerin kapatılmasına yol açan nedenler ortadan kalkıncaya kadar uyarıları dikkate almamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Mart'ta camilerin kapatılması kararı alınmıştı.

Hükümet, 7 Haziran'da salgında ikinci aşamaya geçildiğini ve aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirmişti. Bu kapsamda 14 Haziran itibarıyla 19 vilayette sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, 29 vilayette ise kısmi sokağa çıkma yasağının 20.00- 05.00 saatlerinde uygulanacağı, bazı sektörlerde faaliyetlerin başlayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Lara Yasmin Erbil Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Türk Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Cezayir Fetva Kurumundan "Camilerin açılması için şartlar elverişli değil" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 20:08:30. #1.14#
title