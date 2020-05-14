Cezayir, Faslı konsolosun sözleri nedeniyle izahat istedi Cezayir hükümeti, Fas konsolosunun "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki sözleri nedeniyle Fas'ın Cezayir Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir hükümeti, Fas konsolosunun "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki sözleri nedeniyle Fas'ın Cezayir Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un Fas Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'ten konsolosun sözlerine ilişkin izahat istediği belirtildi.

Açıklamada "Büyükelçi, Faslı konsolosun Cezayir'i düşman ülke olarak nitelemesinin diplomatik teamül ve geleneklerin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ciddi bir ihlal olduğu konusunda bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu davranışın iki komşu devlet ve halk arasındaki ilişkilerin doğasına da zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Fas makamlarının bu olayın ikili ilişkiler üzerindeki yankılarını önlemek için uygun tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas konsolosu Ahradan Butahir'in konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri dün sosyal medyada yayımlanmıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Konsolos Butahir'in bu sözleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmış ve ülkedeki bazı kesimler Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Butahir ise "alyaoum24" internet sitesine yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savunmuştu.

Fas-Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler hala "soğuk" seyrederken, en önemli anlaşmazlıklardan birinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA