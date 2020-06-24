Cezayir eski İç İstihbarat Müdürü'ne 8 yıl hapis cezası verildi
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Cezayir eski İç İstihbarat Müdürü'ne 8 yıl hapis cezası verildi

Cezayir Askeri Mahkemesi, eski İç İstihbarat Müdürü Vasini Buizze'yi "resmi evrakta sahtecilik ve devlet kurumuna hakaretten" 8 yıl hapse mahkum etti.

Cezayir eski İç İstihbarat Müdürü'ne 8 yıl hapis cezası verildi
24.06.2020 06:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:18

Cezayir Askeri Mahkemesi, eski İç İstihbarat Müdürü Vasini Buizze'yi "resmi evrakta sahtecilik ve devlet kurumuna hakaretten" 8 yıl hapse mahkum etti.

Buleyde kenti Askeri İstinaf Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki Askeri Mahkeme'de görülen davada, Buizze, 8 yıl hapis ve 500 bin dirhem (400 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Buizze, "resmi evrakta sahtecilik, devlet kurumuna hakaret, ateşli silah ve mühimmat bulundurmakla" suçlandı.

Söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 13 Nisan'da, Buizze'nin görevden alındığını ve yerine General Ahmed Raşidi'nin getirildiğini duyurmuştu. Buizze ise karara itiraz etmiş ve bunun üzerine istihbarat güçleri tarafından ofisinden alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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