Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, BM Genel Sekreteri Guterres ile bölgesel sorunları görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede Kuzey Afrika ve Sahel bölgesindeki sorunları değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Lamamra ve Guterres'in, Cezayir'in Libya, Mali, Sahel bölgesi ve Batı Sahra krizlerindeki barışçıl çözüm çabalarını değerlendirdiği bildirildi.

Tarafların, Batı Sahra sorununda anlaşmazlık yaşayan Fas Krallığı ile Polisario Cephesi'nin yeniden müzakere masasına dönmeleri için gerekli hareket planları konusunda da istişarede bulunduğu ifade edildi.

Lamamra, BM 76. Genel Kurulu kapsamında gittiği New York'ta dün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile de bölgesel sorunların değerlendirildiği ikili görüşme gerçekleştirmişti.