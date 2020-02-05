Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi.
Hafter'e bağlı yayın organlarından el-Unvan adlı gazetenin haberine göre, Bukadum'u Bingazi'nin Binina Havalimanı'nda Hafter'e bağlı sözde Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Curuşi karşıladı.
Bukadum, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde Hafter ile bir araya geldi.
Ayrıca Bukadum'un, Hafter'in desteklediği, Tobruk'taki gayrimeşru yönetimin başbakanı olarak bilinen Abdullah es-Seni ile de görüştüğü belirtildi.
Bukadum'un ziyaretine ilişkin Cezayir'den henüz bir açıklama yapılmadı.