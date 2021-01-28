Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü
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Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü

28.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:58
Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizini, Batı Sahra meselesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizini, Batı Sahra meselesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ele aldı.

Bukadum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Cezayirli Bakan, Lavrov'la iki ülke için ortak öneme sahip bölgesel meseleleri, Libya krizini, Batı Sahra meselesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Rusya'dan Sputnik V aşısının temin edilmesi konularını ele aldıklarını ifade etti.

Cezayir yönetimi, ocak ayı sonunda Rusya'dan Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaşacağını duyurmuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum dün komşu Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelen Bukadum, Libya krizinin çözümü için siyasi diyalog süreci, güvenlik ve ekonomi konularını görüşmüştü.

Cezayir'le Fas arasında Batı Sahra meselesinde anlaşmazlık yaşanıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesinde ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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