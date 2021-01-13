Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Lesotholu mevkidaşı Ramakoae ile Batı Sahra konusunu görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Afrika kıtasının güneyinde yer alan ülkelere düzenlediği tur çerçevesinde Lesotho Krallığında temaslarda bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Lesotholu mevkidaşı Matsepo Ramakoae ile başkent Maseru'da bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve karşılıklı iş birliğinin arttırılması gibi farklı konularda fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, Bukadum, "Batı Sahra sorununun siyasi yollarla çözülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğini gerekli adamları atmaya çağırdı." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve uluslararası sorunların da değerlendirildiği ikili toplantıda, kıtada evrensel hukuk ve barışın korunması adına ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesi konularında ortak görüş birliğine varıldı.

Geçtiğimiz hafta Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sabri Bukadum'un 11 Ocak 2021 tarihinden başlayarak iki gün süreyle Güney Afrika bölgesindeki ülkelere resmi ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.

Bakan Bukadum, ziyaretleri kapsamında dün Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.

-Cezayir Dışişleri Bakanı'nın Batı Sahra ile ilgili sözleri Rabat'ı rahatsız etti

Fas yerel medyası Cezayir Dışişleri Bakanı'nın Lesotho Krallığında yaptığı Batı Sahra ile ilgili açıklamasının Fas yönetimini rahatsız ettiği belirtiliyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in öncülüğündeki İsrailli ve ABD'li yetkililer, 22 Aralık'ta resmi ziyaret kapsamında Fas'a gitmesi ve Washinton'un Batı Sahra'da konsolosluk açacağını ilan etmesi Cezayir yönetimi tarafından endişe ile karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık