Cezayir Devlet Başkanı Tebboune Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı
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Cezayir Devlet Başkanı Tebboune Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı

24.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:45
Cezayir Devlet Başkanı Tebboune Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı

Cezayir Geçici Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, yardımcılarında Covid-19 semptomlarını görülmesi üzerine kendisini karantinaya aldı.

Cezayir Geçici Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, yardımcılarında Covid-19 semptomlarını görülmesi üzerine kendisini karantinaya aldı.

Cezayir'in 74 yaşındaki Geçici Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, Covid-19 şüphesi ile kendisini karantinaya aldı. Cezayir Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tebboune'nin yardımcılarında Covid-19 semptomlarının görülmesi üzerine tedbir amaçlı ve "gönüllü olarak" kendisini karantinaya aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Devlet Başkanlığındaki sağlık ekibinin Tebboune'ye bugünden itibaren 5 gün süreyle gönüllü karantinaya gitmesini tavsiye etti" denildi.

Devlet Başkanı Tebboune sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karantinada olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken, karantina döneminin sonuna kadar uzaktan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Cezayir'de salgının başından bu yana 55 bin 880 kişide Covid-19 tespit edilirken, bin 907 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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