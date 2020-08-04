Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
04.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:55
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ağustos'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 5 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA