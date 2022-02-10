Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 4 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 22.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip.
AA / Murat Temizer - Ekonomi