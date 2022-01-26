Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 22 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi saat 15.00'te Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Gemi, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title