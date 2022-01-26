Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 22 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi saat 15.00'te Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri