Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 11 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri