Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 20 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 24 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri