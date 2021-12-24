Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Dün son 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Yeniden yükselişe geçen dolar 11,80'den işlem görüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarının uygulama esaslarını açıkladı Açıklaması

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...