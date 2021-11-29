Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Haberler Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün saat 11.00'de Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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