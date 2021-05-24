Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye geldi.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 18 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 16.19'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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