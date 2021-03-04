Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

04.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:10
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 27 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 17.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları (1)
MURAT: yani bu ne anlama geliyor. Bir mesaj mı var burada. Haber değeri nedir.
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