Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
08.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:12
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 4 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah saat 08.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer