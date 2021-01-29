Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

29.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:02
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün saat 08.15'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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