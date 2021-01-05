Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
05.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:46
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer