Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

05.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:46
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Ziya Selçuk Yaşar Güler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enis Arıkan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:48:30. #1.14#
title