Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

22.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:02
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 20 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 20 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 15 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 20 Aralık Pazar saat 08.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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