Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

12.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:22
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 4 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, bugün saat 08.39'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

İlgili Haberler

Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasının üretim kapasitesini artıracak
Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasının üretim kapasitesini artıracak
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Kamala Harris Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Madonna Özge Özder Cansu Dere Yıldız Kenter
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 14:22:37. #1.15#
title