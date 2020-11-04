Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 27 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 11.50'de BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer