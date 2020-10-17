Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
17.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:20
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 11 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer