Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
05.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:18
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne saat 09.30'da yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA