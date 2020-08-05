Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne saat 09.30'da yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA