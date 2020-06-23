Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.
23.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:50
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 11 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, 22 Haziran'da saat 06.43'te Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA