Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
05.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:49
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA