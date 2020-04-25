Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
25.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:04
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 19 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 25 Nisan sabahı Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne saat 12.00'de yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA