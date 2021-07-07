Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 9 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 9 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 2 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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