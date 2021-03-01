Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

01.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:10
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 6 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 6 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 28 Şubat'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 6 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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