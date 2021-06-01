Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 30 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 3 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer